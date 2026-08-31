Погоджувальна рада розгляне питання щодо включення п'яти євроінтеграційних законопроєктів до порядку денного сесії – Климпуш-Цинцадзе

Погоджувальна рада керівників фракцій та груп Верховної Ради у вівторок розгляне питання щодо включення до порядку денного сесії п'яти євроінтеграційних законопроєктів, які правоохоронний комітет визнав недоцільними для розгляду на 16-ї сесії, повідомила голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Погоджувальна має внести план законодавчих робіт на наступну, 16-ю сесією Верховної Ради. Камінь спотикання стосовно змісту цього плану виявився в тому, що п'ять законопроєктів правоохоронний комітет відхилив. Ми знайшли норму в регламенті, яка дозволяє, народному депутату бути присутнім на погоджувальних та наполягати на внесення в порядок денний того чи іншого пункту", – розповіла Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" після погоджувальної ради у понеділок.

За словами Климпуш-Цинцадзе, кілька народних депутатів, зокрема вона, Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу"), Ярослав Железняк ("Голос"), скористалися відповідним правом та наполягали на розгляді питання щодо включення цих законопроєктів до порядку денного.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець на засіданні погоджувальної ради заявив про неготовність голосувати за це питання.

"А якщо не голосує фракція монобільшості, яка має бути підтримана ще однією фракцією – так вони діють на погоджувальній, то тоді рішення не ухвалюється. Це рішення було перенесено на завтра, на засідання погоджувальної", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також зазначила, що Мотовиловець без пояснень ініціював зняття з порядку денного розгляд законопроєкту про антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності визнав недоцільним включати до порядку денного 16-ї сесії Верховної Ради п'ять євроінтеграційних законопроєктів: про розширення підслідності НАБУ і САП на керівництво офісу президента і директора Державного бюро розслідувань (№15334), про реформу ДБР (№13602), про конкурс на Генпрокурора (№15343), про зупинення строків давності у топкорупційних кейсах у зв'язку з мобілізацією обвинуваченого(№15354), про скасування правок Лозового і можливостей зловживання процесуальними правами у суді (№15333).

У Верховної Раді зареєстровано три законопроєкта щодо антикорупційної стратегії. Згідно інформації з сайту парламенту законопроєкт (№ 15230-д) про затвердження Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки профільний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні.