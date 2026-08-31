Трамп прокоментував запрошення росіян на саміт G20: ми любимо ладити з усіма

Президент США Дональд Трамп прокоментував особисту присутність російського міністра фінансів Антона Сілуанова на зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн "Великої двадцятки" в Ешвіллі (США), заявивши, що Вашингтон "хоче ладити з усіма".

"Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", – заявив Трамп у відповідь на питання журналіста про причини запрошення росіян на саміт, передає Clash Report.

За інформацією The New York Times, зустріч G20 розпочалася з дипломатичного напруження через неочікувану присутність російського міністра. Це перший випадок, коли російський міністр особисто відвідав зустріч G20 з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Рішення американської сторони обурило європейських союзників, які продовжують дотримуватися політики ізоляції Москви. Так, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль публічно засудив російського міністра за агресію проти України та висловив невдоволення позицією США щодо прийому такого гостя.

"Я б волів, щоб американська сторона чітко дала зрозуміти, що його не слід приймати як звичайного гостя", – сказав Клінгбейль.

Крім того, Клінгбейль та його колеги з різних країн Європи пригрозили бойкотувати традиційне групове фото міністрів, якщо Сілуанов візьме в ньому участь. Як повідомляє видання, погроза спрацювала, оскільки Сілуанов не з'явився на знімку.

Джерело: https://t.me/ClashReport/94405

https://www.nytimes.com/live/2026/08/31/us/trump-news#section-834653794