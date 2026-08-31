Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трамп прокоментував запрошення росіян на саміт G20: ми любимо ладити з усіма

1 хв читати
Додати як джерело

Президент США Дональд Трамп прокоментував особисту присутність російського міністра фінансів Антона Сілуанова на зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн "Великої двадцятки" в Ешвіллі (США), заявивши, що Вашингтон "хоче ладити з усіма".

"Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", – заявив Трамп у відповідь на питання журналіста про причини запрошення росіян на саміт, передає Clash Report.

За інформацією The New York Times, зустріч G20 розпочалася з дипломатичного напруження через неочікувану присутність російського міністра. Це перший випадок, коли російський міністр особисто відвідав зустріч G20 з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Рішення американської сторони обурило європейських союзників, які продовжують дотримуватися політики ізоляції Москви. Так, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль публічно засудив російського міністра за агресію проти України та висловив невдоволення позицією США щодо прийому такого гостя.

"Я б волів, щоб американська сторона чітко дала зрозуміти, що його не слід приймати як звичайного гостя", – сказав Клінгбейль.

Крім того, Клінгбейль та його колеги з різних країн Європи пригрозили бойкотувати традиційне групове фото міністрів, якщо Сілуанов візьме в ньому участь. Як повідомляє видання, погроза спрацювала, оскільки Сілуанов не з'явився на знімку.

Джерело: https://t.me/ClashReport/94405

https://www.nytimes.com/live/2026/08/31/us/trump-news#section-834653794

#g20 #запрошення #росія #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати
Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати