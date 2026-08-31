В Києві почалася пожежа внаслідок падіння БПЛА – Кличко

В Києві триває повітряна тривога, росіяни завдають ударів із застосуванням БПЛА, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі пожежа внаслідок падіння БпЛА. У Солом'янському – загоряння трави біля лісосмуги. Екстрені служби прямують на місця", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, у Голосіївському районі на нежитлових територіях за двома адресами виявлені уламки. Загоряння немає.

Мер закликав жителів та гостей міста лишатися в укриттях.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7374