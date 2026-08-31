На Київщині внаслідок обстрілу постраждала жінка – ОВА

Російські окупанти завдали удару по Бучанському району Київщини, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У Бучанському районі жінка отримала уламкове поранення ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

"Ворог продовжує атакувати область. Бережіть себе та перебувайте в укриттях", – наголосили в ОВА.

Джерело: https://t.me/kyivoda/55619