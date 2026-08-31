Посольства країн G7 в Україні обговорили з наглядовою радою "Енергоатому" підготовку до зими

Посольства країн "Великої сімки" (G7) зустрілися з наглядовою радою НАЕК "Енергоатом", щоб обговорити корпоративне управління та підготовку до зими.

"Ми підтвердили нашу сильну підтримку Ради та привітали важливий прогрес у сфері управління та заходів з протидії корупції за підтримки уряду", – повідомляється в телеграм-каналі французького головування Групи підтримки послів G7 в Україні в понеділок.

Як повідомлялося, 28 серпня наглядова рада НАЕК "Енергоатом" висловила занепокоєння та заявила про серйозні сумніви у процесуальній справедливості та здатності компанії виконувати свої функції з управління та протидії корупції. Відповідна заява наглядової ради розміщена на сайті "Енергоатома" та пов’язана з рішеннями Голосіївського районного суду міста Києва щодо проведення внутрішнього розслідування та відсторонення після звернення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) працівника компанії Дмитра Ільчука.