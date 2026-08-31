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Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

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Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Хороша телефонна розмова з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру", – написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

За словами глави держави, він поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії є незначними та досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари.

Президент зазначив, що Віткофф і Кушнер знають багато деталей.

"Команди будуть на зв’язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації", – наголосив президент. Зеленський також висловив подяку Трампу, його представникам та усім у США, хто працює заради досягнення миру.

#розмова #трамп #зеленський #сша
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