Київ пропонує дозволити рух "зеленої" лінії метро під час тривог та сполучення з вокзалом під час комендантської – мер

Влада Києва виступила з ініціативою дозволити рух Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінії метрополітену під час повітряних тривог, а також транзитного руху вантажного автотранспорту і пасажирського руху до залізничного вокзалу і від нього під час комендантської години в рамках змін в протоколи безпеки.

"За умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену. Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія. Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег. Наземний комунальний транспорт, нагадаю, сьогодні працює під час тривог", – написав мер української столиці Віталій Кличко в телеграм в понеділок за підсумками засідання Ради оборони міста, на якій було ухвалено звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки.

При цьому про роботу наземної частини Святошино-Броварської ("червоної", М1) лінії метро під час повітряних тривог в повідомленні не йдеться.

За його словами, Рада оборони Києва також доручила Силам оборони та профільним структурним підрозділам Київської міської державної адміністрації невідкладно подати оптимальні пропозиції щодо зняття обмежень руху автотранспорту мостами, де діють такі обмеження під час тривог.

"Також столиця пропонує послабити комендантську годину в місті для ефективної роботи логістики (дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години). Для того, щоб люди могли дістатися з вокзалів (оскільки потяги, інший міжміський та міжнародний транспорт останнім часом запізнюються і прибувають в комендантську годину)", – повідомив мер.

Крім того, Кличко повідомив про наміри запропонувати уряду розглянути напрацювання міста Києва щодо іншого алгоритму роботи бізнесу, деяких медичних закладів, навчальних закладів, комунальних установ, які надають сервіси містянам. При цьому він не уточнив зміст цих напрацювань.

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про плани переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних осіб до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. "За підсумками розширеної наради… напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах", – заявив він.

За три доби, 27-29 серпня, в Києві було 35 тривог загальною тривалістю 36 годин та 29 хвилин. Періодів без тривог було менше, аніж з ними.