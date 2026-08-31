Рух автівок Житомирською трасою після Мили в бік Києва тимчасово перекрито – поліція

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив по обмеження руху автомобільного транспорту автомобільною дорогою М-06 Київ-Житомир в бік столиці на під’їзді до неї.

"Починаючи від 23 км автодороги М-06 Київ-Чоп у напрямку Києва рух транспорту тимчасово обмежений. Об’їзд у напрямку Києва здійснюється наступними маршрутами: на 23 км М-06 через населені пункти Дмитрівка, Забуччя, Буча, Гостомель; на 30 км М-06 через населені пункти Шпитьки, Личанка, Гнатівка, Білогородка. Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту слідування", – написав Білошицький в Телеграм.

Про причини обмеження, а також про обмеження руху цією трасою на виїзд з Києва начальник Департаменту патрульної поліції нічого не повідомив.

Обидва запропоновані маршрути є фактично напрямками в’їзду в Київ на південь та на північ від траси М-06. Близько 23 км траси знаходиться село Мила, в якому є поворот на с.Дмитрівка.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару та подальшої детонації у с. Мила (Київська обл.) загинули 38 людей, постраждали 52 людини, зокрема п’ятеро дітей, а також пошкоджено близько 300 об’єктів, з них понад 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. Деякі з будинків знищено повністю.