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Корецький: з 1 вересня змінюється система оплати праці освітян

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Корецький: з 1 вересня змінюється система оплати праці освітян
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що з 1 вересня уряд відмовляємося від Єдиної тарифної сітки для освітян та переходить до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні.

"З 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. На початку цього року підвищення становило 30%. Зростають саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок. Одночасно змінюємо саму систему оплати праці освітян. З 1 вересня відмовляємося від Єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, нова система охопить школи,  вищу освіту, інклюзивно-ресурсні центри й державні заклади освіти.

В той же час, для дошкілля та позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти, органам місцевого самоврядування рекомендується здійснити відповідне підвищення заробітних плат освітян з 1 вересня 2026 року.

"Окремо зберігаємо доплату 2600 грн для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додаткові 10% до окладу", – додав він.

#корецький #зарплати #освіта
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