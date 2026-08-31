Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Дніпропетровській області стало на 5 шкільних автобуси більше – обладміністрація

1 хв читати
Додати як джерело
В Дніпропетровській області стало на 5 шкільних автобуси більше – обладміністрація
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

П’ять нових шкільних автобусів поповнили парк у тьрох районах Дніпропетровської області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вручив закладам освіти області ключі від чергової партії нових шкільних автобусів. Ще 5 машин поїхали до Кам’янського, Криворізького та Синельниківського районів", – написав Ганжа в понеділок.

За його словами, цьогоріч громади області вже отримали 28 автобусів і найближчим часом планується передача ще 14.

"Усі автівки вироблено в Україні. Їх придбали коштом держсубвенції у співфінансуванні з громадами за програмою Ukraine Facility", – додав Ганжа.

#дніпропетровщина #автобуси
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Зеленський після розмови з представниками Трампа: Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 31 серпня, провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоф…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати
Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати