В Дніпропетровській області стало на 5 шкільних автобуси більше – обладміністрація

П’ять нових шкільних автобусів поповнили парк у тьрох районах Дніпропетровської області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Вручив закладам освіти області ключі від чергової партії нових шкільних автобусів. Ще 5 машин поїхали до Кам’янського, Криворізького та Синельниківського районів", – написав Ганжа в понеділок.

За його словами, цьогоріч громади області вже отримали 28 автобусів і найближчим часом планується передача ще 14.

"Усі автівки вироблено в Україні. Їх придбали коштом держсубвенції у співфінансуванні з громадами за програмою Ukraine Facility", – додав Ганжа.