Корецький напередодні 1 вересня: в цілому по країні понад 82% дітей у дошкільній освіті мають доступ до укриттів, у школах – 83% учнів

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький напередодні нового навчального року повідомив, що понад 9 тис. закладів дошкільної та 11 тис. закладів загальної середньої освіти мають укриття.

"Сьогодні була детальна доповідь міністра освіти і науки перед стартом навчального року. Все, що стосується безпеки освітнього процесу, укриттів, організації харчування, забезпечення підручниками, підвищення оплати праці освітян. Наше завдання – попри війну забезпечити дітям можливість якісно і безпечно навчатися", – написав Корецький в мережі Facebook, зазначивши, що з 1 вересня в Україні почнуть роботу 25 тис. закладів освіти.

Він наголосив, що у громадах із підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів: лінійки та інші урочисті заходи мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги.

"Сьогодні в цілому по країні понад 82% дітей у дошкільній освіті мають доступ до укриттів. У школах такий доступ мають 83% учнів. Це понад 9 тисяч закладів дошкільної та 11 тисяч закладів загальної середньої освіти. Триває будівництво ще 131 такого укриття за кошти державного бюджету. З них – 18 підземних дитячих садків. Після завершення цих робіт доступ до укриття матимуть 87% вихованців та учнів. Ціль до кінця 2027 року досягнути показника 92%. Минулого року ця цифра становила 77%. У 2022 році – 10%. В університетах та закладах фахової й професійної освіти цей показник значно нижче – 68%. Укриття на сьогодні мають 965 з 1420 університетів та коледжів", – розповів прем’єр.

Він зауважив, що заклади вищої освіти та коледжі самостійно визначають формат і графік освітнього процесу в межах своєї автономії, зокрема, вони можуть поєднувати очне, змішане та дистанційне навчання залежно від безпекової ситуації, місткості укриттів, особливостей освітніх програм.

"Тепер по регіонах. За інформацією місцевої влади, у Києві укриття є у 528 дитячих садочках і 435 школах. Загалом вони дозволяють забезпечити 91% вихованців і учнів столиці. 23 садочки та 20 шкіл не мають власних укриттів. Для них освітній процес організовують у безпечних просторах, які орендують. На Київщині укриття облаштовані у 507 дитячих садочках і 658 школах. Це дає змогу забезпечити безпеку понад 90% вихованців та учнів області", – написав Корецький.

Він зауважив, що в Одеській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, частині Дніпропетровської області освітній процес може тривати і в закладах освіти, де є базові укриття, що дасть змогу забезпечити близько 80% вихованців та учнів змішаною формою навчання, а у Запорізькій області ця цифра становить близько 72%.

"У Харківській області, змішаний формат навчання, через безпекову ситуацію, застосовують лише у так званих підземних школах і там ця цифра складає близько 30%. На Харківщині таких шкіл зараз 17. Ще 7 – добудують на початку навчального року. В інших випадках застосовують дистанційний формат навчання", – додав прем’єр.

Крім того, Корецький заявив, що оскільки РФ цілеспрямовано атакує друкарні та склади з підручниками, учні мають отримувати доступ до їх електронних версій, якщо не вдається вчасно надрукувати паперові.

"Те саме стосується харчування дітей. Там, де безпекові умови не дозволяють організувати повноцінні гарячі обіди, школярі мають отримувати готові до споживання страви. Питання якісного харчування – пріоритетне й Міністерство освіти та науки триматиме ситуацію на контролі", – наголосив він.