В Погребах на Київщині вже 8 травмованих – обладміністрація

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по с. Погреби (Броварський р-н Київської обл.) в понеділок зросла до восьми, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"У селі Погреби Броварського району до 8 людей зросла кількість травмованих. У постраждалих – вибухові травми, поранення кінцівок та закриті травми. Вся необхідна медична допомога надається", – йдеться в повідомленні.

Крім того, унаслідок ворожих атак пошкоджено складські приміщення у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах Київської області. "Рятувальники працюють на місцях і ліквідовують пожежі", – розповіли в обладміністрації.

Погреби безпосередньо межують з Деснянським районом Києва.

Раніше в Національній поліції України повідомляли, що в Броварському районі внаслідок падіння уламків травмовано 56-річну жінку. Начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що усього в області після ранкової атаки ворога було травмовано четверо людей, в Броварському районі пошкоджено складські приміщення та заклад торгівлі.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про шістьох постраждалих в Погребах, трьох з яких було доправлено до лікарень столиці у тяжкому стані. Київська міська військова адміністрація повідомила про загоряння складів у цьому селі неподалік столиці.