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Місія МВФ починає переговори в Києві

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Місія МВФ починає переговори в Києві
Фото: Мінфін

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм у понеділок розпочинає в Києві зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в рамках візиту персоналу, повідомило представництво Фонду в Україні.

"Обговорення буде зосереджено на перспективах економіки, зобов’язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ у рамках (програми розширеного фінансування) EFF МВФ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік", – зазначили у Фонді.

За даними Міністерства фінансів, його керівництво на чолі з Сергієм Марченком разом з експертами МВФ розпочало триденні переговори щодо перспектив економіки України та параметрів проєкту держбюджету на 2027 рік.

"Протягом тижня плануємо узгодити подальші кроки співпраці, враховуючи поточні умови економіки та потреби державного бюджету на 2027 рік", – прокоментував Марченко.

Як повідомлялося, 26 лютого 2026 року Рада виконавчих директорів МВФ затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування EFF для України на 2026-2029 рр. обсягом $8,1 млрд для потреб держбюджету, з яких $2,2 млрд уже надійшли.

#мвф #грей #мінфін
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