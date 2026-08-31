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Жумаділов завершує роботу на посаді директора АОЗ – Міноборони

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Жумаділов завершує роботу на посаді директора АОЗ – Міноборони

Міністерство оборони України повідомило про завершення роботи Арсена Жумаділова на посаді директора Агенції оборонних закупівель "Державний оператор тилу" (АОЗ ДОТ) з понеділка, 31 серпня, за згодою сторін.

"Протягом трьох років під його керівництвом АОЗ забезпечував потреби Сил оборони. Вдячні Арсену Жумаділову за роботу. Рішення щодо призначення нового керівника Агенції буде ухвалене в найкоротші терміни", – повідомляє відомство у Фейсбук.

Як повідомлялося, 20 серпня Жумаділов оголосив про рішення залишити свою посаду керівника АОЗ ДОТ, заявивши, що останнім його робочим днем на цій посаді стане 31 серпня. "Рішення завершити роботу в Агенції – моє особисте і зважене. Я залишаю посаду з власних міркувань. Мене ніхто не звільняв і не усував… Коли в серпні 2023 року тодішнім міністром було підписано наказ про моє призначення, я визначив для себе часовий горизонт – три роки", – заявив він.

#міноборони #жумаділов #аоз
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