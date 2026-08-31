З початку року 48 посадовців СБУ отримали підозру за матеріалами внутрішньої безпеки Служби

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ нарощує системну роботу із очищення Служби від зловмисників, що працювали на шкоду державній безпеці України, також підрозділ посилює комплексні заходи для захисту співробітників, на яких "полюють" російські спецслужби, повідомляє СБУ.

"З початку 2026 року за матеріалами внутрішньої безпеки Служби розпочато 186 кримінальних проваджень, в яких 151 особі повідомлено про підозру, 48 з них – посадовці СБУ", – зазначається в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

"Очищення СБУ від російських агентів, зрадників і корупціонерів – це запорука успішної та ефективної роботи Служби безпеки… На кожен такий випадок буде жорстка й невідворотна реакція – незалежно від посади, звання чи попередніх заслуг фігуранта", – наводяться в повідомленні слова очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада.

"Більше того, ми маємо посилити захист наших співробітників. Щоб ті, хто щодня викриває ворожу агентуру, були спокійні, що ворог не вдарить в їхній тил", – наголосив т.в.о. голови Служби.

За даними СБУ, лише за останній тиждень ГУ ВБ СБУ викрило п’ять злочинів, пов’язаних із передачею ворогу службової інформації та шпигуванням за співробітниками української спецслужби.

"Зокрема, на Одещині викрито "крота" у лавах місцевого підрозділу Служби безпеки, який був завербований російськими спецслужбами та передавав рашистам секретні відомості про військовослужбовців Сил оборони та правоохоронців", – інформують у відомстві.

На Київщині, згідно з повідомленням, викрито нотаріуса, яка передавала ворогу розвіддані про співробітників Служби.

"Як з’ясувало розслідування, фігурантка здійснювала пошукові запити у державних інформаційних ресурсах та переправляла отримані відомості громадянам рф, які співпрацюють з російськими спецслужбами", – уточнюють в СБУ.

На Житомирщині, як зазначається в повідомленні, затримано співробітника СБУ, який передавав стороннім особам дані з інформаційних систем правоохоронних органів України.

Також на Київщині затримано ділка, який продавав ухилянтам посвідчення, схожі на реальні посвідчення СБУ.

"На Закарпатті внутрішня безпека СБУ спільно із ДБР повідомила про підозру двом діючим співробітникам Служби безпеки, які організували канал незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України поза межами пунктів пропуску", – наголошують у відомстві.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України та обласних прокуратур.