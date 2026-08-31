Окупанти атакували з дрона дитину в Херсоні, хлопець в лікарні – міськадміністрація

Дитина постраждала внаслідок російської дронової атаки в Херсоні в понеділок вдень, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Близько 16:30 російські військові атакували з дрона дитину у Центральному районі Херсона. Внаслідок ворожого удару постраждав 11-річний хлопчик. Його доправили до лікарні. У дитини діагностували мінно-вибухову травму. Медики проводять дообстеження", – написав Шанько в Телеграм.

Як повідомлялося, в неділю ввечері російські окупанти дроном уразили квартиру у багатоповерховому житловому будинку у центрі Херсону, виникла пожежа, зазнала поранень літня жінка.