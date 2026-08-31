У райвідділі поліції у Рівному пролунав вибух: один поліцейський загинув, троє поранені

Поліція Рівненської області повідомляє про вибух у приміщенні райвідділу у Рівному, внаслідок чого один поліцейський загинув, ще троє зазнали поранень.

"Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення", – йдеться в повідомленні на сторінці поліції Рівненської області у Фейсбук в понеділок.

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.