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У райвідділі поліції у Рівному пролунав вибух: один поліцейський загинув, троє поранені

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У райвідділі поліції у Рівному пролунав вибух: один поліцейський загинув, троє поранені

Поліція Рівненської області повідомляє про вибух у приміщенні райвідділу у Рівному, внаслідок чого один поліцейський загинув, ще троє зазнали поранень.

"Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення", – йдеться в повідомленні на сторінці поліції Рівненської області у Фейсбук в понеділок.

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

#рівненщина #нацполіція
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