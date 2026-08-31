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Знищено розподільчий центр "Аврора" на Київщині

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Знищено розподільчий центр "Аврора" на Київщині

Внаслідок російської атаки знищено розподільчий центр "Аврора" на Київщині, повідомив співзасновник компанії Тарас Панасенко у Facebook.

"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше, що ніхто із наших співробітників не постраждав, всі наші колеги перебували в укритті. Щодо інших наслідків атаки зможемо говорити пізніше", – написав він.

Як повідомлялось, російська атака 27 серпня привела до пошкодження розподільчого центру на Київщині, 22 серпня – на Полтавщині.

#атаки_рф #аврора #київщина
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