Внаслідок російської атаки знищено розподільчий центр "Аврора" на Київщині, повідомив співзасновник компанії Тарас Панасенко у Facebook.

"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше, що ніхто із наших співробітників не постраждав, всі наші колеги перебували в укритті. Щодо інших наслідків атаки зможемо говорити пізніше", – написав він.

Як повідомлялось, російська атака 27 серпня привела до пошкодження розподільчого центру на Київщині, 22 серпня – на Полтавщині.