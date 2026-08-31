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СБУ: ще дев'ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, отримали по 15 років тюрми

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СБУ: ще дев'ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, отримали по 15 років тюрми

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще дев’ятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок відомство зазначає, що українські захисники взяли зловмисників у полон під час боїв на Покровському та Краматорському напрямках.

"Одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленої частини регіону, який після початку повномасштабної війни "мобілізувався" до 132-ї мотострілецької бригади армії рф", – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними Служби безпеки, перебуваючи на посадах снайпера та гранатометника із позивним "Сухой", він брав участь у штурмах позицій Сил оборони під Покровськом, де згодом потрапив у полон.

Крім нього, тюремний вирок отримав житель Макіївки, який ще у 2018 році приєднався до збройного угруповання Південного військового округу РФ і отримав позивний "Якут".

Як з’ясувало розслідування, чоловіка призначили механіком-водієм російського взводу ППО, а згодом він брав участь у наступах штурмових груп рашистів на позиції українських військ у Покровському районі.

Також, за даними СБУ, вирок отримав місцевий рецидивіст, який відбував покарання в колонії на території республіки Адигея. "Уклавши контракт з міноборони рф, зловмисник вступив до російського штурмового загону "Шторм-V". Після нетривалої підготовки на полігонах його відправили атакувати оборонні рубежі українських захисників під селищем Володимирівка, де він і потрапив у полон", – зазначається в повідомленні.

Четвертий засуджений, як інформують в українській спецслужбі, є мешканцем тимчасово окупованої частини території Донеччини. Він прибув до Москви ще до початку повномасштабної війни і у вересні 2025 року вступив до лав ворожих військ.

Ще п’ятеро засуджених, згідно з повідомленням, – жителі тимчасово захоплених міст Донеччини, які в різний час добровільно приєдналися до збройних угруповань країни-агресора.

На полі бою російські командири використовували "мобілізованих" у складі "одноразових" штурмових груп поблизу Добропілля. Поблизу населених пунктів Кучерів Яр, Веселе та Золотий Колодязь зрадники один за одним потрапили у полон до Сил оборони.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

#війна #сбу #зрадники
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