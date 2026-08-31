Кличко анонсував зміни в протоколах безпеки та організації руху мостами столиці

Питання оновлення протоколів безпеки Києва обговорювалися на Раді оборони української столиці, повідомив мер міста Віталій Кличко, анонсувавши при цьому низку змін.

"Серед головних питань – зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці, щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах. І також, разом з військовими, переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм", – написав Кличко в телеграм у четвер.

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про плани переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних осіб до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. "За підсумками розширеної наради… напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах", – заявив він.

За три доби 27-29 серпня в Києві було 35 тривог загальною тривалістю 36 годин та 29 хвилин. Періодів без тривог було менше, аніж з ними.