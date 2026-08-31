Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи у вигляді застави трьом підозрюваним у справі щодо ремонту доріг на Полтавщині, повідомляє ВАКС в телеграм-каналі в понеділок.

"У п’ятницю, 28 серпня 2026 року, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував запобіжні заходи у вигляді застави до трьох підозрюваних у межах одного кримінального провадження", – йдеться в повідомленні ВАКС.

Суд визначив підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави у таких розмірах: заступнику голови Полтавської облради – 14 млн грн, посадовцю Полтавської міськради – 998 тис. 400 грн, депутату Полтавської міськради – 9 млн 984 тис. грн.

На підозрюваних також покладено низку процесуальних обов’язків.

Як повідомляло Національне антикорупційне бюро (НАБУ), антикорупційні органи розширили коло підозрюваних у корупційній схемі під час ремонту доріг у Полтавській області, – йдеться про колишнього заступника голови Полтавської обласної ради, депутата і посадовця Полтавської міської ради та двох представників підрядних компаній.

"Службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міської ради налагодили систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників", – зазначало НАБУ.

За даними Бюро, посадовці вимагали від компаній відкат у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн.