Зеленський: для покриття оборонного дефіциту має бути використано абсолютно всі можливості співпраці з партнерами

Україна скоординувала дипломатичну роботу на найближчі тижні довкола трьох ключових пріоритетів: фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовка енергетики до зими, виконання соціальних програм і підтримка економічної активності, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Українські міністерства та команда Офісу мають демонструвати значно більший темп і повністю пропрацьовувати те, що ми обговорювали на рівні лідерів. Для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, додаткового розвитку соціальних програм і підтримки української бізнес-активності на цьому етапі війни мають бути використані абсолютно всі можливості співпраці з партнерами", – написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

За словами глави держави, прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про реалізацію досягнутих домовленостей із партнерами, зокрема з Канадою, Норвегією та іншими ключовими державами, а також про підготовку додаткових кроків.

Президент наголосив, що жодну можливість співпраці з партнерами не має бути втрачено, відзначивши, що це завдання насамперед стосується міністерств закордонних справ, оборони, фінансів, енергетики та економіки.

Крім того, Зеленський відзначив зацікавленість міжнародних партнерів у підтримці українських ветеранських програм.

Зеленський повідомив, що домовився з Корецьким про додаткову галузеву діяльність.