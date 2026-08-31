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Проїзд в міському транспорті Києва з 1 вересня буде безкоштовним для учнів столичних шкіл – КМДА

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Проїзд в міському транспорті Києва з 1 вересня буде безкоштовним для учнів столичних шкіл – КМДА
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

З 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову безоплатно їздитимуть у столичному комунальному транспорті. Пільга діє в автобусах, тролейбусах, трамваях, метрополітені, на фунікулері та в міській електричці, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Обов’язковою умовою для користування пільгою є наявність учнівського проїзного квитка та його валідація при вході в транспорт. Оформити електронний учнівський або продовжити термін його дії можна в застосунку "Київ Цифровий" із профілю, підтвердженого через "Дію" або BankID. Застосунок даэ змогу безплатно згенерувати цифровий учнівський квиток одразу після підтвердження даних навчальним закладом", – йдеться у повідомленні.

Крім того, можна замовити пластиковий учнівський за 120 грн, який виготовляють до одого місяця. При цьому цифровий та пластиковий квитки матимуть єдиний номер і спільний баланс. У разі втрати пластикової картки її можна миттєво заблокувати в налаштуваннях застосунку, щоб убезпечити від стороннього використання.

Якщо ж учень змінив школу чи клас або у квитка закінчується строк дії, у застосунку необхідно оформити новий учнівський.

"Оскільки користуватися пільгою в транспорті може лише учень зі свого смартфона, батькам після замовлення потрібно передати номер і пін-код дитині для додавання картки в її акаунт. У застосунку учень може увімкнути створення QR-квитків у швидкому доступі, щоб генерувати їх в один етап одразу з головного екрана. Учні можуть створювати до 5 QR-квитків на 30 хвилин і до 20 на день", – наголосили в КМДА.

Крім того, у застосунку передбачено батьківський контроль. Учень може надати дозвіл на перегляд поїздок у налаштуваннях свого квитка, вказавши номер телефону одного з батьків. Після цього батьки отримуватимуть сповіщення про кожну валідацію та бачитимуть історію пересувань дитини у своєму "Київ Цифровому".

#проїзд #кмда #школа
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