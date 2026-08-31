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Уряд за участю "Укрзалізниці" має відновлювати й поповнювати рухомий склад, пошкоджений або знищений російськими атаками – РНБО

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Уряд за участю "Укрзалізниці" має відновлювати й поповнювати рухомий склад, пошкоджений або знищений російськими атаками – РНБО
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Кабінету міністрів України за участю АТ "Укрзалізниця" доручено ужити заходів для  відновлення та поповнення рухомого складу, включно з локомотивним парком, який було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак, шляхом впровадження програм державної допомоги та залученням міжнародної допомоги.

Відповідні заходи містяться в рішенні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 5 серпня 2026 року, введеному в дію указом президента України №838/2026 та розміщеному на його офіційному сайті.

Серед іншого, уряд має вжити заходів щодо спрощення процедур публічних закупівель, а також опрацювати можливість оренди або придбання рухомого складу, зокрема локомотивів, які були у використанні.

Документом також передбачається, що Кабмін має актуалізувати комплексні плани стійкості з урахуванням реальних перспектив виконання заходів до початку опалювального сезону, забезпечити співфінансування плану Києва та шукати додаткових джерел фінансування, зокрема за рахунок міжнародних партнерів.

Крім того, уряд має забезпечити створення резервів пального, обладнання і матеріалів та захист об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомлялося з посилання на дані "Укрзалізниці", за весь час війни ворог здійснив 6,1 тис. атак на її інфраструктуру, тоді як з 1 січня по 20 серпня 2026 року – поад 1,5 тис.

#укрзалізниця #атаки_рф
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