Швидка допомога ЄС Україні полягає у позбавлені РФ джерел фінансування – ексспецпредставник США Волкер

Україна потребує термінової допомоги у розв’язаній Росією війні, з точки зору військової допомоги Європейський Союз тут програє США, але він міг би набагато активніше позбавляти агресора джерел фінансування, вважає науковий представник Центру аналізу європейської політики (CEPA), ексспецпредставник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер.

"Те, що Європа дійсно могла б зробити, це докласти всіх зусиль, щоб спробувати позбавити Росію джерел фінансування", – сказав він на дискусійний панелі "Україна як стрес-тест Європи" на Європейському форумі у Альпбасі у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна". Волкер нагадав, що Росія все ще може продавати нафту та газ Європі, й припинення такого продажу відбудеться лише наприкінці наступного року. Окрім того Росія може отримувати платежі через міжнародну фінансову систему за продаж нафти та газу.

"Існує багато сторонніх суб’єктів поза межами США та Європи, які готові вести бізнес з Росією. Нам потрібно чітко дати їм зрозуміти, що вони не можуть так робити і вести бізнес з Європою", – закликав ексспецпредставник США з питань переговорів щодо України.

"Має бути відчуття терміновості. Його немає, і це фактично означає, що ми разом у потязі, що мчить не до перемоги, а до іншого варіанту, який полягає у підкоренні. І Китай спостерігає. Росія спостерігає, і потенційні інші гравці спостерігають", – описав ситуацію співзасновник та гендиректор Інституту фронтиру Євген Глібовицький.

Волкер також погодився із думкою свого українського колеги, що європейцям потрібно змінити менталітет.

"Все починається з менталітету. Має бути менталітет, що Росію потрібно зупинити… Недостатньо сказати, що ми повинні допомогти Україні, надати допомогу чи щось таке. Це не закінчиться, поки Росію не зупинять", – пояснив він свою думку.

За його словами, така зміна менталітету призведе й до змін з точки зору конкретних дій, наприклад, у військовому підході це надання ракет Taurus та інших систем далекого радіуса дії.

Науковий представник CEPA додав, що Європа також недооцінює терміновість та невідкладність змін у військових підходах, наприклад, повільніше за США впроваджує безпілотні технології, хоча й швидкість США на цьому напрямку недостатня.

На думку Волкера, у чому позиція Європи сильніша за позицію США, це у мотивації та розумінні, що Україна веде фундаментальну боротьбу за свободи проти авторитаризму.

"Вони (США) неправильно сприймають цю війну проти України. Я не впевнений, що американський народ чи Конгрес так роблять, але, безумовно, нинішня адміністрація так робить. Вони не розглядають це в контексті цінностей, тому не розглядають це як напад на нас. Вони розглядають це як боротьбу двох сторін", – констатував ексспецпредставник з питань переговорів щодо України.

За його словами, у результаті з боку адміністрації США не відчувається жодної особливої нагальності щодо підтримки України чи припинення війни, а мова йде про продаж американської зброї.