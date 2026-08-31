За порушення вимог щодо цін на ліки за 7 міс. накладено штрафів на понад 4 млн грн – Держпродспоживслужба

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) за січень-липень 2026 року наклала штрафи на загальну суму 4,05 млн грн за порушення вимог законодавства щодо державного регулювання цін на лікарські засоби та медичні вироби.

Як повідомила пресслужба Держпродспоживслужби, за вказаний період проведено 690 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами та медичними виробами, під час 462 із них було виявлено порушення, що становить 67% загальної кількості перевірок.

За результатами перевірок було прийнято 434 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 4,05 млн грн, видано 207 приписів щодо усунення порушень, а до адміністративної відповідальності притягнуто 308 посадових осіб. На посадових осіб накладено штрафи на загальну суму 752,9 тис. грн.

Крім того, фахівці Держпродспоживслужби за сім місяців проаналізували 3,26 млн цін на лікарські засоби та провели понад 20 тис. заходів із моніторингу.

До державного бюджету за цей період фактично надійшло 3,37 млн грн.