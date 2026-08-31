Третина переселенців-жителів Києва проживають в столиці понад 10 років – опитування в "Київ Цифровий"

Третина опитаних у застосунку "Київ Цифровий" внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – жителів української столиці вважає, що для того, щоб зробити їх життя комфортнішим, місту треба розвивати програми доступного житла.

Результати проведеного у застосунку опитування для переселенців свідчать, що 34% з них проживають в Києві понад 10 років, 26% – понад чотири роки, 29% – від року до чотирьох, 5% – менше року і 6% – інше.

На запитання, чи стикалися вони з упередженим ставленням до себе в Києві після переїзду, 60% відповіли, що ні, 37% – так, 3% – інший варіант.

Також у переселенців запитували, чи комфортно вони сьогодні почуваються в місті, на що 17% відповіли, що почуваються як вдома, 40% – здебільшого комфортно, 19% – скоріше некомфортно, 14% – зовсім некомфортно, 10% було складно відповісти.

У переселенців запитували, що було найскладніше для них в Києві. 15% відповіли, що адаптуватися психологічно, 11% – знайти роботу, 22% – знайти житло, 9% – знайти нове коло спілкування, 6% – отримати послуги, 5% – записатися до лікаря, 2% – влаштувати дітей, по 10% – скористатися пільгами і дізнатися про можливості підтримки.

Крім того, 44% зазначили, що хотіли б залишитися в Києві жити, 12% – хочуть переїхати в інше місто, 12% – хочуть переїхати за кордон, 14% – повернутися додому, 17% було складно відповісти на запитання.

На запитання, які напрями підтримки необхідно підсилити першочергово, щоб зробити їх життя в столиці комфортнішим, 35% відповіли, що доступне житло, 21% – оформлення виплат і соцдопомоги, 13% – працевлаштування і професійний розвиток, по 11% – медична та психологічна допомога і підтримка сімей з дітьми.

В опитуваннях взяло участь 21,6 тис. тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".