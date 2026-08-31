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Ворожий безпілотник влучив в одну з квартир багатоповерхівки у Сумах, є постраждалі

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Ворожий безпілотник влучив в одну з квартир багатоповерхівки у Сумах, є постраждалі
Фото: https://www.facebook.com/KobzarArtem/

Окупанти завдали удару по житловій багатоповерхівці у Сумах: безпілотник влучив в одну з квартир, постраждали двоє цивільних, повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар міської ради Артем Кобзар

"Сьогодні, близько 14:10, у Зарічному районі Сум зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Італмас" поблизу дев’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок атаки сталося загоряння однієї з квартир", – написав він у телеграм в понеділок.

Попередньо двоє людей постраждали. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Пошкоджено автомобілі, припарковані поруч із будинком.

За даними ОВА, на місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.

#атаки_рф #суми
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