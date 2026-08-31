Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Фінський суд засудив до тривалого ув'язнення російського бойовика, причетного до військових злочинів на Луганщині

2 хв читати
Додати як джерело
Фінський суд засудив до тривалого ув'язнення російського бойовика, причетного до військових злочинів на Луганщині

Апеляційний суд Гельсінкі визнав громадянина РФ Яна Петровського, відомого за позивним "Славян" та другим ім’ям Воїслав Торден, винним у воєнних злочинах проти українських військовослужбовців на Луганщині у 2014 році, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Йому призначено 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Принципово важливо, що це перший прецедент, коли винуватість російського бойовика у найтяжчих міжнародних злочинах, вчинених на території України, встановлена судом іншої держави", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Суд установив, що Торден був заступником командира диверсійно-штурмової групи "Русич" і 5 вересня 2014 року брав участь у засідці на українських військових. Під час нападу було незаконно використано державний прапор України. Торден вів вогонь із ручного кулемета у напрямку наших захисників.

Унаслідок засідки загинули 22 українські військовослужбовці, ще четверо були поранені.

Також доведено, що він зробив і поширив у соціальних мережах принизливе фото із загиблим українським військовим та публічно заявляв, що учасники "Русича" не братимуть українських військових у полон і не даватимуть їм пощади.

"Ця справа – важливий практичний приклад застосування універсальної юрисдикції. Розслідування і підтримання обвинувачення здійснювали фінські правоохоронці та прокурори. Українська сторона надала матеріали, необхідні для встановлення обставин злочинів, і забезпечила виконання запитів про міжнародну правову допомогу. Саме так має працювати міжнародна система відповідальності", – наголосив Кравченко, зазначивши, що Офіс генпрокурора передав фінським колегам матеріали, зібрані в межах кримінального провадження в Україні.

Загалом за участю фінських слідчих в Україні проведено 13 допитів, досліджено фото- та відеоматеріали, проведено комісійну судово-медичну експертизу.

"Ми також забезпечили участь потерпілих і свідків, які перебували в Україні, у засіданнях фінського суду в режимі відеоконференції", – додав генпрокурор.

#суд #військові_рф #фінляндія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати
Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати
ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

Реформована європейська система надання притулку, яка діє з 12 червня – з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами та новим реглам…

Читати