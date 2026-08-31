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Улютін закликає інформувати соціальні служби про одиноких маломобільних літніх людей, які проживають поряд

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Улютін закликає інформувати соціальні служби про одиноких маломобільних літніх людей, які проживають поряд
Фото: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін закликає громадян повідомляти в соціальні служби про одиноких маломобільних літніх людей, які проживають поряд, щоб при необхідності держава і громада могли їм допомогти в екстрених випадках.

"Із досвіду попереднього року, те, що було безпосередньо в Києві, головна задача – це те, щоб громада і соціальні служби знали  про кожну людину. Тому, хочу сказати, що повідомити соціальним службам саме про самотніх людей, які проживають поруч з вами в будинку, про яких ви знаєте, які маломобільні  – це перший крок до того, щоб Соціальна служба з державою, нами як міністерством і іншими дотичними до цього організаціями (волонтери, гуманітарні організації) змогли допомогти", – сказав Улютін в ефірі національного телемарафону в понеділок, відповідаючи на запитання, що буде відбуватися з маломобільними літніми людьми під час відключень електроенергії, коли не працюватимуть ліфти в будинках, і хто відповідатиме за їх транспортування і розселення.

За його словами, далі уже протоколи відпрацьовані, і йде співпраця з волонтерами і гуманітарними організаціями, щоб у таких людей було найменше дискомфорту, враховуючи обставини, в яких живе країна.

#маломобільні #улютін #літні_люди
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