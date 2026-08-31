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РНБО звернула увагу мера Києва на персональну відповідальність за опалювальний сезон

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РНБО звернула увагу мера Києва на персональну відповідальність за опалювальний сезон

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України визначила низку заходів для підготовки Києва до опалювального сезону 2026/2027 року, водночас звернувши увагу мера столиці Віталія Кличка на його персональну відповідальність за його підготовку та стале проходження.

"Звернути увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026/2027 року в м. Києві", – йдеться у тексті документу.

Згідно з рішенням РНБО, обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації за участю суб’єктів господарювання мають до початку опалювального сезону 2026/2027 року наростити на 20% обсяг резервного живлення відповідно до показників, визначених комплексними планами стійкості, для забезпечення сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення, зокрема тепло- та водопостачання.

Крім того, адміністрації мають у місячний строк провести за участю суб’єктів господарювання командно-штабні навчання щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації, зокрема на об’єктах тепло-, електро-, газо- та водопостачання, під час проходження опалювального сезону.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у дію рішення РНБО щодо стану виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва.

#опалювальний_сезон #рнбо #кличко
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