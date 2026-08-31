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Російська атака пошкодила склад мережі Varus на Київщині, співробітники не постраждали

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Склад мережі супермаркетів Varus у Київській області було пошкоджено російською атакою в ніч на 31 серпня, знищено суттєвий обсяг товарних запасів, повідомила пресслужба компанії.

"На жаль, сама атака завдала значних збитків: було пошкоджено та знищено велику кількість наших товарів. Через це найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях наших магазинів", – йдеться у повідомленні.

Співробітники компанії не постраждали, зазначив Varus. Всі магазини мережі відкриті та працюють у звичному режимі.

Раніше, 27 серпня, росіяни атакували склад мережі "Коло", якою керує Varus.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин було відкрито 2003 року в Дніпрі. Наразі загальна кількість – 119 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

Власником ТОВ "Омега" є кіпрська "Вейгант Ентерпрайзіз Лімітед", кінцевими бенефіціарами – Валерій Кіптик та Руслан Шостак.

За підсумками 2025 року ТОВ "Омега" збільшило виторг на 20% порівняно з попереднім роком, до 24 млрд грн, чистий прибуток - на 37,8%, до 41,4 млн грн.

#varus #атаки_рф #київщина
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