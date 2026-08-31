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Прокуратура: киянин обіцяв військовим за 1,2 млн грн допомогти отримати ділянки під забудову

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За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва 44-річному жителю столиці повідомлено про підозру у шахрайстві на майже 1,2 млн грн: чоловік обіцяв військовим допомогти отримати ділянки під забудову, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Слідством встановлено, що навесні 2024 року підозрюваний дізнався, що його знайомий – військовий, хотів скористатися своїм правом на отримання земельної ділянки під забудову та переконав, що має зв’язки та може допомогти з виділенням землі", – йдеться в повідомленні прокуратури столиці в телеграм-каналі в понеділок.

За даними прокуратури, чоловік знав, що під час воєнного стану в Україні діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність, втім військовим він розповідав, що допоможе з виділенням ділянок в селі Гатне Київської області.

"За свої "послуги" зі сприяння та подачі документів чоловік просив $5 тис. за одну ділянку. Загалом з шістьох військових він взяв $28 тис., частину коштів потерпілі перерахували на картку дружини підозрюваного", – зазначається в повідомленні.

В прокуратурі уточнюють, що всі ділянки, які начебто могли виділити, давно мають своїх власників, тому передати їх безкоштовно іншим людям неможливо.

Гроші підозрюваному передали наприкінці квітня 2024 року під час зустрічі на одній із АЗС у Києві. Загалом чоловік взяв у військових 1,2 млн грн. При цьому жодних дій щодо оформлення землі не вчинив.

"Після повідомлення про підозру усі гроші потерпілим військовим чоловік повернув", – зауважують в прокуратурі столиці.

#шахрай #військовий #забудова
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