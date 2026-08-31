Короткочасні дощі пройдуть Україною у вівторок, вночі прохолодно, вдень ще по-літньому тепло

У вівторок, 1 вересня, в у західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 13-18°, на сході країни 9-14; вдень 23-28°.

У Києві 1 вересня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 1 вересня найвища температура вдень була 35,5 в 2015р., найнижча вночі 6,5 в 1924р.

У середу, 2 вересня, без опадів, лише у центральних та Сумській областях вночі місцями короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на півдні та південному сході країни 25-30°.

У Києві 2 вересня опадів не прогнозується, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.