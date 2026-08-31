На Волині перепоховали останки 55 колишніх жителів Острівків і Волі Островецької – УІНП

На кладовищі в Острівках у Волинській області 30 серпня 2026 року відбулася церемонія перепоховання останків 55 польських жертв, виявлених під час цьогорічних ексгумаційних робіт, повідомив Український інститут національної пам’яті (УІНП)

"На території меморіалу "Острівки" було підготовлено спільну могилу, у якій розмістили 55 дерев’яних домовин. Над останками загиблих польські та українські священнослужителі звершили заупокійні молитви. У церемонії взяли участь представники органів влади Польщі та України, а також нащадки жителів колишніх сіл Острівків і Волі Островецької", – йдеться в повідомленні Інституту.

Зазначається, що останки 55 осіб поховали поруч із останками жертв, виявленими під час попередніх ексгумацій.

Як повідомлялося, пошукові роботи тривали з 13 липня до 7 серпня 2026 року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. У процесі ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька було знайдено останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки було знайдено останки 6 осіб. Один останок був ексгумований на території села Острівки, біля кладовища навпроти меморіалу.