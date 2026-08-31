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Google Maps змінить назву озера Онтаріо для користувачів у різних країнах

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Компанія Google оновлює картографічний сервіс Maps у відповідь на рішення Географічної інформаційної системи США, яка офіційно змінила назву озера Онтаріо на озеро Америка у своєму національному реєстрі.

"Американська система інформації про географічні назви (GNIS) офіційно змінила назву "Озеро Онтаріо" на "Озеро Америка" на території Сполучених Штатів. Оскільки ми оновлюємо Google Maps відповідно до змін назв в офіційних урядових джерелах, якими для США є GNIS, користувачі "Карт" у США бачитимуть "Озеро Америка", у Канаді – як і раніше, "Озеро Онтаріо", а за межами США та Канади – обидві назви", – йдеться у повідомленні пресслужби Google.

В компанії наголосили, що ці оновлення відповідають існуючій політиці щодо водойм, назви яких різняться залежно від країни, і їхнє впровадження розпочинається вже зараз.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що розглядає ідею перейменування озера Онтаріо, розташованого на кордоні між однойменною провінцією Канади й американським штатом Нью-Йорк, на озеро Америка.

Наступного дня Трамп підписав указ про перейменування озера.

У свою чергу прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що назва озера Онтаріо, яка походить зі слова вендатів Ontari’io та використовується понад 400 років, має залишатися незмінною.

#google_maps #онтаріо #назва
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