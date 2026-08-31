Фонд президента та British Council підписали меморандум про п'ятирічну співпрацю у сферах освіти, науки та культури

Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту і Британська Рада (British Council) підписали меморандум про п’ятирічну інституційну співпрацю у сферах освіти, науки, культури, молоді та спорту.

"Цей Меморандум є продовженням нашої спільної роботи. Він закріплює її на інституційному рівні та створює основу для нових довгострокових проєктів", – сказала радниця-уповноважена президента України з питань Фонду Ольга Будник, йдеться в пресрелізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Документ передбачає розвиток прямих партнерств між українськими та британськими закладами освіти, науковими та культурними установами, молодіжними організаціями та іншими партнерами.

Серед пріоритетів співпраці – підтримка молодих науковців, академічні обміни, професійний розвиток освітян, молодіжні ініціативи, культурні обміни та спільні наукові проєкти. Сторони також планують експертний діалог щодо політики у сфері вищої освіти, врядування та забезпечення якості освіти.

"Велика Британія стає головним партнером України у всіх сферах, від безпекової до наукової та освітньої", – зазначив директор Фонду Юрій Петрушенко.

Меморандум діятиме п’ять років і може бути продовжений за взаємною письмовою згодою.

Від Фонду документ підписала радниця-уповноважена президента з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник, від British Council – Том Мішоша (Thomas Miscioscia), директор Британської Ради в Україні.