Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко пропонує запровадити точкові тривоги та "зелені коридори" на митниці для захисту виробництва дронів

2 хв читати
Додати як джерело
Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко пропонує запровадити точкові тривоги та "зелені коридори" на митниці для захисту виробництва дронів
Фото: https://www.facebook.com/katheryn.chernohorenko

Впровадження точкових сповіщень про повітряну тривогу через портал "Дія" замість оголошення загальних тривог в областях та запуск "зелених коридорів" для військових вантажів на митниці можуть дозволити уникнути затримок у виробництві та постачанні дронів на фронт, вважає ексзаступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

"Через постійні тривоги підприємства затримують виробництво і видачу дронів, митниця зупиняє роботу, компоненти стоять на кордоні. А фронт дуже швидко відчує будь-яку затримку у виробництві зброї", – пояснила Черногоренко у дописі у Facebook в понеділок.

На її думку, для розв’язання проблеми варто відображати у "Дії" точні дані повітряної обстановки для громадян, Державної митної служби (ДМС) та оборонних підприємств на основі вже легалізованої військової системи виявлення. Для цього сповіщення мають містити точну інформацію за районами, відстанню (наприклад, 100 км до кварталу) або іншими маркерами ризику замість загальної тривоги на область.

Вона додала, що відповідну ініціативу пропонували реалізувати ще рік тому.

Крім того, ексзаступниця міністра наголошує на необхідності запуску "зелених коридорів" для постачальників компонентів для військових виробництв, щоб такі вантажі не проходили митницю в загальній черзі.

"З технологічної точки зору дуже проста задача. З точки зору управлінської спроможності не знаю, але сподіваюсь, що це посильно нашому новому уряду", – додала вона.

Як повідомлялося, з минулого тижня на Київщині та в інших регіонах почастішали повітряні тривоги. РФ змінила тактику атак на часті та тривалі обстріли, переважно з використанням реактивних дронів. Також ворог почав активніше обстрілювати складські та виробничі об’єкти бізнесу.

Для обговорення подолання нових викликів війни прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів за участю Головнокомандувача, Міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО нараду для напрацювання рішень щодо адаптації роботи держави до нових умов. За його словами, тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя.

Також очільник уряду розповів про плани переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних осіб до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки.

Крім того, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив про роботу над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області.

З лютого 2025 року диференційована (порайонна) система повітряних тривог працює у Харкові та області. З липня 2025 року такий механізм також діє у Київській області.

#дрони #митниця #черногоренко #повітряна_тривога
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати
Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати
ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

Реформована європейська система надання притулку, яка діє з 12 червня – з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами та новим реглам…

Читати