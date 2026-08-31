Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко пропонує запровадити точкові тривоги та "зелені коридори" на митниці для захисту виробництва дронів

Впровадження точкових сповіщень про повітряну тривогу через портал "Дія" замість оголошення загальних тривог в областях та запуск "зелених коридорів" для військових вантажів на митниці можуть дозволити уникнути затримок у виробництві та постачанні дронів на фронт, вважає ексзаступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

"Через постійні тривоги підприємства затримують виробництво і видачу дронів, митниця зупиняє роботу, компоненти стоять на кордоні. А фронт дуже швидко відчує будь-яку затримку у виробництві зброї", – пояснила Черногоренко у дописі у Facebook в понеділок.

На її думку, для розв’язання проблеми варто відображати у "Дії" точні дані повітряної обстановки для громадян, Державної митної служби (ДМС) та оборонних підприємств на основі вже легалізованої військової системи виявлення. Для цього сповіщення мають містити точну інформацію за районами, відстанню (наприклад, 100 км до кварталу) або іншими маркерами ризику замість загальної тривоги на область.

Вона додала, що відповідну ініціативу пропонували реалізувати ще рік тому.

Крім того, ексзаступниця міністра наголошує на необхідності запуску "зелених коридорів" для постачальників компонентів для військових виробництв, щоб такі вантажі не проходили митницю в загальній черзі.

"З технологічної точки зору дуже проста задача. З точки зору управлінської спроможності не знаю, але сподіваюсь, що це посильно нашому новому уряду", – додала вона.

Як повідомлялося, з минулого тижня на Київщині та в інших регіонах почастішали повітряні тривоги. РФ змінила тактику атак на часті та тривалі обстріли, переважно з використанням реактивних дронів. Також ворог почав активніше обстрілювати складські та виробничі об’єкти бізнесу.

Для обговорення подолання нових викликів війни прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів за участю Головнокомандувача, Міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО нараду для напрацювання рішень щодо адаптації роботи держави до нових умов. За його словами, тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя.

Також очільник уряду розповів про плани переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних осіб до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки.

Крім того, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив про роботу над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області.

З лютого 2025 року диференційована (порайонна) система повітряних тривог працює у Харкові та області. З липня 2025 року такий механізм також діє у Київській області.