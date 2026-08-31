У Непалі продовжуються пошуки 56 українців, ситуація складна через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів – МЗС

Станом на день 31 серпня у списках загиблих та поранених внаслідок стихійного лиха в Непалі та Тибеті українців немає. Кількість громадян України, які розшукуються в зоні стихійного лиха, залишається без змін: 56 осіб.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих. Пошуково-рятувальні операції тривають. До них залучені команди з обидвох боків кордону. Китайські рятувальні служби продовжують пошук у найбільш постраждалому районі, зокрема із застосуванням приладів для виявлення ознак життя та службових собак", – йдеться у коментарі.

До пошуково-рятувальних робіт залучено понад 2 тисячі осіб. Операція здійснюється із використанням наземних, повітряних та водних засобів.

Зазначається, що в районі КПП проводяться "килимові" пошуки, на місці знаходять особисті речі зниклих. Одночасно здійснюється розчищення завалів та відновлення критичної транспортної інфраструктури. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на останніх кілометрах автодороги G216, що веде до КПП Чжирон.

Також китайська сторона повідомила про відновлення зв’язку у зоні лиха, зокрема базової станції мобільного зв’язку та ще 9 станцій. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів.

"МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації, підтримувати постійний зв’язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, тісно взаємодіяти з органами влади Китаю, Індії, Непалу, а також командами безпосередньо на місці для сприяння рятувально-пошуковим операціям", – додали у МЗС.

У відомстві наголосили, що справа на особливому контролі, із надходженням нових даних інформуватимемо додатково.

Як повідомлялося, вранці 26 серпня повінь почалася в Русаві, на північ від столиці Непалу Катманду. Вважається, що її спричинило танення снігів на річці Бхоте-Коші.