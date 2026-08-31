Сили оборони уразили РЛС, КШМ С-400 та склади противника – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області рф. Також, у районі Плоскобукреївки Брянської області рф уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області рф та пункт управління БПЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.

Також Сили оборони уразили уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі, що на території окупованого Криму, в Верхньокам’янці Луганської області та в Попово-Лежачах Курської області РФ.

"Ступінь завданих збитків уточнюється", – зазначили в Генштабі.