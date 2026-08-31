Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони уразили РЛС, КШМ С-400 та склади противника – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Додати як джерело
Сили оборони уразили РЛС, КШМ С-400 та склади противника – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області рф. Також, у районі Плоскобукреївки Брянської області рф уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області рф та пункт управління БПЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.

Також Сили оборони уразили уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі, що на території окупованого Криму, в Верхньокам’янці Луганської області та в Попово-Лежачах Курської області РФ.

"Ступінь завданих збитків уточнюється", – зазначили в Генштабі.

#сили_оборони #цілі #ураження
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати
Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати
ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

Реформована європейська система надання притулку, яка діє з 12 червня – з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами та новим реглам…

Читати