У Києві підготували різні формати навчання залежно від безпекової ситуації – КМДА

Перший тиждень навчального року школи Києва планують розпочати в очно-дистанційному форматі, проте кожна школа визначатиме свою оптимальну модель в залежності від безпекової ситуації – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Перший тиждень навчального року школи Києва планують розпочати в очно-дистанційному форматі Водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати організацію навчання залежно від тривалості повітряних тривог і рівня загрози", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у понеділок.

"Цьогоріч навчальний рік починається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хв. Це майже 4 уроки із 6. Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організувати інакше", – навела пресслужба висловлювання заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

У місті визначили різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну.

Кожна школа визначатиме оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, особливостей укриття та безпекової ситуації. Батьки зможуть обирати доступний формат у межах запропонованих школою моделей.