РФ у липні у 5 разів збільшила використання реактивних БпЛА, за підсумками серпня цей показник буде ще більшим – речник ПС ЗСУ

Більшість БпЛА, що атакують Україну, зокрема столичний регіон, є реактивними (із більше ніж 1500 БпЛА, що фіксувалися останні 4 дні, 800 – реактивні), загальний відсоток збиття БпЛА близько 90%, реактивних – менше, з об’єктивних причин, а саме через дефіцит ракет-перехоплювачів, повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону у понеділок.

За його словами, до застосування реактивних БпЛА противник вдався у липні. У цей місяць він використав у 5 разів більше, ніж у червні. "Тобто це той місяць коли противник суттєво нарощував застосування реактивних БпЛА, а також "Бандеролей", ракета-дрон, як його ще називають, тобто його параметри польоту близькі до крилатої ракети, 600 км на год летить цей засіб. Ось таким чином противник, розуміючи що, Сили оборони вже мають дуже високу ефективність у збитті "шахедів", наростили застосування більш складного і швидкісного засобу, що потребує відповідно наземних та повітряних засобів ППО, зокрема літаків", – сказав він.

За його словами, ймовірно, статистика за серпень покаже ще більше використання противником швидкісних, реактивних безпілотників. Окупанти дедалі частіше застосовують нові реактивні безпілотники, які значно складніше збивати. Вони розвивають таку швидкість, що українські безпілотники-перехоплювачі (які розганяються лише до ~300 км/год) фізично не можуть їх наздогнати. Крім того, висота польоту таких цілей (близько 5 км) виводить їх поза зону досяжності мобільних вогневих груп та ПЗРК.

Ігнат також наголосив, що Україна наразі відчуває гостру нестачу ракет-перехоплювачів. Це стосується не лише дороговартісних снарядів до комплексів Patriot для перехоплення балістики, а й боєприпасів до інших наземних систем ППО та авіаційних платфор. Але зазначив, що українські сили оборони роблять все можливе, і процент збиття залишається дуже високим.