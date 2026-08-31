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Зеленський призначив нового тимчасового виконувача обов'язків голови ДПСУ замість Вавринюка

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Зеленський призначив нового тимчасового виконувача обов'язків голови ДПСУ замість Вавринюка

Президент України Володимир Зеленський увільнив Валерія Вавринюка від тимчасового виконання обов’язків голови Державної прикордонної служби України.

Відповідний указ №836/2026 опубліковано на сайті президента.

Також указом №837/2026 тимчасово виконуючим обов’язки голови ДПСУ було призначно заступника голови Держприкордонслужби Вадима Ченчика. 

4 січня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив тогочасного очільника прикордонної служби Сергія Дейнеку (його перевели на посаду радника міністра внутрішніх справ, а згодом – командиром бойового підрозділу).

Перший заступник голови ДПСУ Вавринюк був призначений тво голови ДПСУ 5 січня 2026 року.

Вадим Ченчик народився 15 листопада 1972 року в смт Катеринопіль Черкаської області. Має освіту за спеціальностями, здобуту у "Львівській політехніці", Академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького та Харківському національному педагогічному університеті.

Від 1994 року проходив військову службу та службу в Державній прикордонній службі України, зокрема на оперативно-розшукових і керівних посадах у Харківському прикордонному загоні та Східному регіональному управлінні ДПСУ. У 2014-2015 роках очолював Мостиський та Мукачівський прикордонні загони.

У 2015-2016 роках відповідав за міжнародне співробітництво та прикордонно-представницьку роботу у Східному регіональному управлінні ДПСУ. З серпня 2019 року був заступником начальника штабу з прикордонної служби – начальником відділу прикордонної служби штабу Східного регіонального управління.

У серпні-вересні 2019 року тимчасово виконував обов’язки директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації ДПСУ.

9 вересня 2019 року призначений заступником голови Державної прикордонної служби України.

#кадри #держприкордонслужба
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