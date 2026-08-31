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Атака РФ призвела до нових відключень світла в 6 областях – "Укренерго"

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Атака РФ призвела до нових відключень світла в 6 областях – "Укренерго"

Внаслідок атак РФ на ранок понеділка є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Миколаївській областях, негода частково або повністю залишила без світла чотири населені пункти в Чернігівській області, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії в Телеграм-каналі, енергетики вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Загалом в енергосистемі споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і залишається на тому самому рівні, що попереднього робочого дня – у п’ятницю, 28 серпня.

Добовий максимум 30 серпня, зафіксований увечері, відповідав показникам попередньої неділі – 23 серпня.

При цьому "Укренерго" закликає активне енергоспоживання перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00, а з 18:00 до 22:00 не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

#знеструмлення #атаки_рф
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