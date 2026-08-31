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Унаслідок атаки РФ шахти "ДТЕК" на Дніпропетровщині поранено працівника

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РФ вночі атакувала шахту "ДТЕК" в Дніпропетровській області, унаслідок чого отримав поранення працівник підприємства, повідомив енергохолдинг.

"На місці працівнику оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Наразі стан нашого колеги стабільний", – йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки безпілотниками РФ 17 серпня території шахти "ДТЕК" на Дніпропетровщині загинув 52-річний гірник Валентин Капітанов, ще один працівник отримав поранення.

#дтек #атака_рф #шахта
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