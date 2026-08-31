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Мінінфраструктури хоче збільшити пропускну спроможність західного кордону для автотранспорту на 15-20% за рік

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Мінінфраструктури хоче збільшити пропускну спроможність західного кордону для автотранспорту на 15-20% за рік

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України працює над збільшенням пропускної спроможності всього західного сухопутного кордону на 15-20% протягом року, такі показники закладені в урядовій Стратегії розбудови прикордонної інфраструктури.

Показників планується досягти завдяки розбудові ключових пунктів пропуску, повідомив перший заступник міністра Сергій Деркач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, збільшення пропускної спроможності важливе не лише з точки зору забезпечення експорту, але й імпорту, адже автотранспорт забезпечує майже 50% всього імпорту в Україну.

Він нагадав, що будуються чотири смуги та вантажний термінал в пункті пропуску (ПП) "Порубне–Сірет" на кордоні із Румунією. Це дозволить вдвічі збільшити  пропускну спроможність для вантажів: орієнтовно через цей пункт пропуску щодня зможуть проходити додатково 150 вантажівок. Румунія зі свого боку планує забезпечити дзеркальне розширення інфраструктури.

Також до кінця року міністерство планує завершити будівництво мосту між Україною і Молдовою у м.Ямпіль (Вінницька обл.) та відкрити пункт пропуску "Ямпіль-Косеуць" як повноцінний ПП з мостом. Планується, що пункт пропуску на першому етапі буде працювати для легкового транспорту.

Деркач нагадав, що також завершується підготовка до відкриття пункту пропуску "Біла Церква" з Румунією. Пункт пропуску також на початку буде працювати для легкових авто, та паралельно буде будуватись інфраструктура для вантажівок та автобусів.

Заступник міністра зазначив, що Мінінфраструктури уважно відстежує динаміку перетинів на всіх пунктах пропуску, а система єЧерга дає можливість оперативно реагувати на розподіл транспортних потоків. Зокрема, оперативно інформувати водіїв та перевізників про сповільнення чи пришвидшення руху черги, а також, у разі потреби – повідомити, що пункт пропуску тимчасово не працює, як це було після атак на пункти пропуску на Одещині.

Перший заступник міністра підтвердив, що сприяти збільшенню пропускної спроможності кордонів могло б збільшення персоналу відповідних органів країн-сусідів, але визнав складність таких переговорів.

#автотранспорт #мінінфраструктури #кордон #західний
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