Заочно повідомлено про підозру генералу і полковнику армії РФ, які командували ракетними ударами по Охматдиту та журналістах Reuters – СБУ

Контррозвідка, військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу на двох військових посадовців армії РФ, які причетні до ракетних ударів по журналістах інформагенції Reuters на Донеччині та лікарні Охматдит у Києві, повідомляє СБУ.

"За матеріалами справи, одним з фігурантів є російський генерал-майор Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії збройних сил рф", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

Як встановило розслідування, 8 липня 2024 року посадовець віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Тоді підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації завдали по медзакладу прицільний удар крилатою ракетою "Х-101" класу повітря-земля, яку запустили з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС", – наголошують у відомстві.

В СБУ нагадують, що на момент атаки в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів. "Загинуло двоє осіб, зокрема лікарка, ще десятки людей дістали поранення. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4 будівлі, де проводили хірургічні операції, лікували онкохворих дітей", – зазначається в повідомленні.

Ще одним фігурантом, за даними СБУ, є російський полковник Олександр Лутовінов – командир ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, який організував ракетний удар по готельному комплексу "Сапфір" у Краматорську 24 серпня 2024 року.

"Унаслідок цієї атаки загинув радник з питань безпеки міжнародної інформаційної агенції Reuters та ще п’ятеро його колег отримали поранення різного ступеня тяжкості", – інформують в українській спецслужбі.

За даними слідства, рішення про здійснення удару прийняв заступник начальника генштабу Збройних сил РФ генерал-полковник Олексій Кім, якому СБУ вже повідомила про підозру заочно.

"На виконання його злочинного розпорядження Лутовінов безпосередньо віддав наказ підлеглим на здійснення пуску балістичної ракети "Іскандер-М" з території Ростовської області", – наголошується в повідомленні.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки заочно повідомили Варпаховичу та Лутовінову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.