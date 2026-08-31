В Умані запроваджують особливий режим пересування через святкування Рош га-Шана

З 4 до 17 вересня в Умані діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування транспорту у зв’язку із проведенням святкування Рош га-Шана, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"В’їзд транспорту заборонений: з автодороги М-30 до Умані – на вул. Дерев’янка, в районі бази ТОВ "Стандарт Будівельний"; з автодороги М-30 до Умані – на вул. Горіхову; із с. Родниківка до Умані – на вул. Павлова", – написав Табурець в телеграм-каналі.

Крім того, посилений контрольно-пропускний режим буде впроваджено на в’їздах з М-30 – на вул. Дерев’янка, з М-05 – на вул. Єднання, із с. Городецьке Паланської ТГ – на перехрестя вул. Городецької та вул. Максима Залізняка, з М-30 – на вул. Михайлівську. з М-30 – на вул. Вокзальну, та із с. Родниківка Паланської ТГ – на вул. Київську.

Окремо наголошується, що рух із М-05 Київ-Одеса до Умані, на вул. Визволителів, буде дозволений лише для паломників-хасидів.

У мікрорайоні паломництва також заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехніки, ножів та інших колючо-ріжучих предметів, пневматичної зброї та іграшок, що її імітують.

"Прошу всіх – місцевих жителів, гостей міста – заздалегідь врахувати обмеження та планувати свої маршрути", – закликав Табурець.

Щороку на юдейський Новий рік Рош га-Шана до Умані Черкаської області прибувають десятки тисяч паломників-хасидів, які відвідують могилу рабі Нахмана, засновника брацлавського хасидизму. Попри повномасштабну війну Росії проти України, паломництво триває, хоча українська влада регулярно закликає іноземців враховувати безпекові ризики. У 2025 році на святкування Рош га-Шана до Умані прибули понад 35 тис. паломників.

У 2026 році Міністерство закордонних справ України рекомендувало прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані, оскільки роки повномасштабна агресія Росії проти України, постійні масовані ракетні обстріли українських міст і громад, цивільної й транспортної інфраструктури, постійний російський терор, диверсії та провокації становлять реальні загрози життю і безпеці людей.

В МЗС також нагадали, що в Україні діє правовий режим воєнного стану. У разі відвідання Умані попри застереження української влади, прочанам слід зважати на обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання та заборону на проведення масових заходів, а до порушників можуть застосовуватися примусові заходи.