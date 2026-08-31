Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог ударив по промпідприємству у Кривому Розі, двоє цивільних постраждали

1 хв читати
Додати як джерело

Двоє чоловіків зазнали поранень через атаку російських окупантів на промислове підприємство у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.), їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Кривий Ріг. Ворог завдав удару по промисловому підприємству. Зайнялася пожежа. Постраждали двоє чоловіків. Медики надають їм необхідну допомогу", – написав Ганжа в телеграм-каналі у понеділок.

За даними Вілкула, постраждалі – чоловіки 1967 та 1978 років народження. "Обидва "середні", перебувають у лікарні, отримують всю необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі.

Наразі триває аварійно-рятувальна операція. За даними Вілкула, пожежу вже локалізовано.

#удар_рф #кривий_ріг
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті, у самій вищій освіті немає

Президентка КАІ Семенова: Великого бажання робити реформи у вищій освіті, у самій вищій освіті немає

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад …

Читати
Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка КАІ Семенова: Наша модель управління і організаційно-правова форма забезпечують автономність, яку хочуть усі інші університети

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що модель управління і організаційно-правова форма КА…

Читати
Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка КАІ Семенова: Ми хочемо конкурувати з університетом Аалто, Делфтським і Мюнхенським техуніверситетами

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова заявляє, що КАІ прагне бути схожим на Державний університет Фі…

Читати
ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

ЄС зменшив нелегальну міграцію після реформи на 40%, але розширення ЄС залишається пріоритетом – єврокомісар

Реформована європейська система надання притулку, яка діє з 12 червня – з перевіркою на зовнішніх кордонах, пришвидшеними процедурами та новим реглам…

Читати