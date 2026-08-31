Ворог ударив по промпідприємству у Кривому Розі, двоє цивільних постраждали

Двоє чоловіків зазнали поранень через атаку російських окупантів на промислове підприємство у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.), їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Кривий Ріг. Ворог завдав удару по промисловому підприємству. Зайнялася пожежа. Постраждали двоє чоловіків. Медики надають їм необхідну допомогу", – написав Ганжа в телеграм-каналі у понеділок.

За даними Вілкула, постраждалі – чоловіки 1967 та 1978 років народження. "Обидва "середні", перебувають у лікарні, отримують всю необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі.

Наразі триває аварійно-рятувальна операція. За даними Вілкула, пожежу вже локалізовано.