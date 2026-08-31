Погіршення якості повітря спостерігається в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах – Київська ОВА

Погіршення якості повітря спостерігається у п’яти населених пунктах Київщини – Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари через ворожі атаки в останні дні, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Внаслідок ворожих атак тимчасове погіршення стану атмосферного повітря спостерігається у населених пунктах Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари", – йдеться у повідомленні КОВА у Телеграм у понеділок.

Зазначається, що за результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основний забруднювач в помірних концентраціях зараз – дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

Фахівці радять до покращення ситуації: тримати вікна зачиненими; за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 31 серпня моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

Заходи моніторингу стану атмосферного повітря тривають цілодобово у автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.